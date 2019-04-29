شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح قبل وبعد تناول الرنجة والفسيخ: عليكم بالليمون والفاكهة وعسل النحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية، أن إضافة عسل النحل إلى الرنجة وسلطة الكافيار، تحقق فوائد صحية عديدة.

وقال «ناجي» خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن «إضافة الليمون على كافة الأسماك المملحة خلال أعياد شم النسيم مهم جدًا»، ناصحًا بإضافة كميات كبيرة من الفلفل الألوان إلى السلطة.

وحذر الطبيب من تناول الحلويات بعد الأسماك المملحة، قائلاً: «بلاش الحلوى، كلوا فاكهة بكميات كبيرة».