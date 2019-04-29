شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية: الرنجة أقل ضررًا من الفسيخ.. والملح يميت الديدان والطفيليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نصح الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية، بضرورة إطالة الفترة التي يترك فيها الفسيخ بداخل الملح حتى يتم القضاء على جميع الكائنات الحية، سواء البكتيريا أو الطفيليات والديدان.

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وقال «ناجي»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»،: «الملح بيشفط الماء داخل أي كائن حي وبيموته، وبذلك يتم القضاء على البكتيريا».

وكشف الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية، أن الفترة الكافية لوضع السمك في الملح يجب ألا تقل عن 15 يومًا.

وأكد استشاري التغذية أن الرنجة أقل ضررًا من الفسيخ ويفضل شراؤها من مصدر معروف، موضحًا أن ترك الفسيخ حتى يعفّن ثم يتم تخزينة، أمر في منتهى الخطورة.