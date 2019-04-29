شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: تسهيلات لزوار مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، عن تحويل صالة 4 بمطار القاهرة لاستقبال الفرق الرياضية والبعثات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف «الحفني»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، الأحد، إلى أن تنظيم البطولة يعد تحدي دولة لما يمثله من أهمية عالمية، لافتا إلى التنسيق بين كل الجهات المعنية من وزارات الطيران، والشباب والرياضة، لتسهيل إجراءات البعثات الوافدة من مختلف الدول المشاركة.

وأكد أن مصر للطيران بشركاتها ستقدم تسهيلات للزوار بدءا من سيارات، زيارات سياحية، معلنا أنهم يعملون على تشغيل مطار العاصمة الإدارية قبل البطولة.