شكرا لقرائتكم خبر عن مدير حديقة الحيوان: نستقبل ربع مليون زائر في شم النسيم.. والطفل التائه يصل لأسرته في دقائق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد رجائي، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إنه تم اتخاذ استعدادات خاصة لاستقبال الزوار في يوم شم النسيم.
وأضاف «رجائي»، خلال لقائه مع مراسل برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد» إن العام الماضي استقبلت حديقة الحيوان ربع مليون شخص في احتفالات شم النسيم، وكان هناك عدد مماثل خارج الحديقة لم يستطع الدخول.
وكشف أن الاستعدادات لاستقبال الزائرين في يوم شم النسيم من خلال ثلاثة محاور الأولى خدمات الجمهور وراحته مع إجراء صيانة لجميع دورات المياه مع تفعيل منظومة نظافة يشهد لها الجميع وأصبحت الحديقة نظيفة على مدار اليوم، مع إقامة استراحات ومقاعد خشبية جديدة، موضحا أنه يسمح بدخول المأكولات والمعلبات.
وتابع مدير حديقة الحيوان بالجيزة، أنه الأمر الثاني هو المحافظة على صحة الحيوانات والتغذية مع الاهتمام بالرعاية البيطرية.
وكشف عن وجود تنسيق مع مديرية أمن الجيزة ويوجد عنصر شرطة نسائي مع وجود سيارتين إسعاف مع وجود شباب والرياضة لتجميع الأطفال التائهين مع تفعيل منظومة يمكن من خلاله تسليم الطفل إلى أهله خلال دقائق معدودة.
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