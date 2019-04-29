الارشيف / أخبار مصر

الانتهاء من تجديد 405 أتوبيسات مخصصة لكأس الأمم وصيانة 161 محطة.. صور

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تجديد 405 أتوبيسات مخصصة لكأس الأمم وصيانة 161 محطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم الإنتهاء من صيانة ودهان 405 أتوبيسات تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، من إجمالى 600 أتوبيس مخصصة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

 

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم صيانة وطلاء 161 محطة أتوبيس متواجه بالطرق لتظهر بشكل حضارى يناسب مكانة مصر وامكانيلت هيئة النقل العام .

Advertisements

 

 وأشار صابر أن ذلك يات فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ومتابعة من اللواء رزق على مصطفى رئيس هيئة النقل العام بالقاهره ، ضمن استعدادات العاصمة لاستقبال جماهير الكرة الأفريقية.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الانتهاء من تجديد 405 أتوبيسات مخصصة لكأس الأمم وصيانة 161 محطة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا