شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تجديد 405 أتوبيسات مخصصة لكأس الأمم وصيانة 161 محطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم الإنتهاء من صيانة ودهان 405 أتوبيسات تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، من إجمالى 600 أتوبيس مخصصة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم صيانة وطلاء 161 محطة أتوبيس متواجه بالطرق لتظهر بشكل حضارى يناسب مكانة مصر وامكانيلت هيئة النقل العام .
وأشار صابر أن ذلك يات فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ومتابعة من اللواء رزق على مصطفى رئيس هيئة النقل العام بالقاهره ، ضمن استعدادات العاصمة لاستقبال جماهير الكرة الأفريقية.
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