شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات.. الصحة تدفع بـ2227 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات أعياد الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة التضامن: وزارة التضامن: التضامن: التدخل السريع ينقذ مسنا مريضا بلا مأوى وينقله للمستشفى للعلاج وزارة التموين: وزارة التموين: "التموين" تعلن عن زيادة طرح الأسماك بنسبة 50% استعدادًا لشم النسيم معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل المواطنين بمدينة نصر لليوم الخامس وزارة التربية والتعليم: وزارة التربية والتعليم: التعليم تناقش مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب المنازل والخدمات والسجون مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها وزارة الصحة: وزارة الصحة: "الصحة" تستكمل احتياجات 600 مستشفى من الأدوية لصرفها لمنتفعى علاج نفقة الدولة الصحة تدفع بـ 2227 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات المصريين بأعياد الربيع وزارة الزراعة: وزارة الزراعة: الزراعة تشن حملات رقابية على أسواق الفسيخ والرنجة للتأكد من صلاحيتها Advertisements "الزراعة" تشن حملات مكثفة بمنافذ بيع التقاوى الصيفية لضبط مجهولة المصدر وزارة القوى العاملة: وزارة القوى العاملة: القوى العاملة: الرئيس يصدر قرارا جمهوريا بمنح وسام العمل لـ10 من قدامى النقابيين وزارة الهجرة: وزارة الهجرة: وزارة الهجرة تعلن حاجتها لشغل 13 وظيفة قيادية بالإدارات المختلف وزارة الأوقاف: وزارة الأوقاف: وزير الأوقاف: الجماعات الضالة على استعداد لبيع دينهم وأنفسهم بثمن بخس

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