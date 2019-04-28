مصر | أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة أحد التوكيلات الشهيرة بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة أحد التوكيلات الشهيرة بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثف مديرية أمن القاهرة بحلوان تحرياتها حول كشف ملابسات واقعة سرقة خزينة أحد التوكيلات الشهيرة بدائرة القسم، حيث شكلت مديرية أمن القاهرة، فريق بحث عالي المستوى، ضم رؤساء مباحث جنوب القاهرة، لسرعة ضبط المتورطين، في سرقة الخزينة التى تحتوي على مليون جنيه، وأجهزة كهربائية وهواتف محمول، من داخل أحد التوكيلات.

وتعود الواقعة عندما تلقى المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من مدير فرع توكيل شهير لبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بدائرة القسم، مفاده اكتشافه سرقة الخزينة الخاصة الفرع، وبداخلها مبلغ مليون جنيه، كما اكتشف سرقة أجهزة كهربائية وهواتف محمول جديدة، وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، لمحل الواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لتحديد هوية المتهمين وضبطهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.