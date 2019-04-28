أخبار مصر | نواب "مستقبل وطن" يقومون بجولات لتهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نواب "مستقبل وطن" يقومون بجولات لتهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزامنًا مع احتفالات المصريين بعيد القيامة المجيد، حرص نواب حزب مستقبل وطن على تقديم التهاني للأخوة الأقباط، حيث زار النائب إيهاب الطماوي عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج وأمين المواطنة بالقاهرة بحزب مستقبل وطن مقر كنيسة العذراء بمسرة وهنأ القيادات التنفيذية والسياسية والمجتمعية المشاركة في احتفالية عيد القيامة المجيد في جو يسوده الحب والسلام.

وقام النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس بزيارة العديد من الكنائس بالدائرة، حيث قام بمشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وقام النائب عمر وطني عضو مجلس النواب عن حزي مستقبل وطن بالشرابية بزيارة الكنائس بالزاوية الحمراء احتفالا مع الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.