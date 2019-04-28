أخبار مصر | قيادي بـ"مستقبل وطن": قمة "الحزام والطريق" ستأتي بثمارها على القارة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بـ"مستقبل وطن": قمة "الحزام والطريق" ستأتي بثمارها على القارة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جلال نجيب القيادي بحزب مستقبل وطن، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين، حققت العديد من المكاسب علي مختلف الاصعدة سواء بتعزيز وتعميق العلاقات المصرية الصينية، أو بزيادة الاستثمارات الصينية في مصر عقب لقاءه مع عددًا كبير من رجال الاعمال بالصين.

وأضاف "نجيب"، أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص علي زيادة الاستثمارات الصينية في مصر في مختلف المشروعات لخلق الآلاف من فرص العمالة خاصة للشباب المصري، مشيرًا إلي أن معدلات البطالة تنخفض سنويًا بشكل كبير عقب الإجراءات التي اتخذتها مختلف مؤسسات الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتقديم سُبل الدعم للمستثمرين.

وأكد القيادي بـ"مستقبل وطن"، أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة "الحزام والطريق" ستأتي بثمارها علي القارة الأفريقية وليس مصر فقط وخاصة عقب تأكيد الرئيس السيسي علي ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري مع دول الأفريقية وإنشاء مشروعات قومية ضخمة خلال الفترة الأخيرة، ومدن جديدة، بما يعطي الثقة للمستثمرين من مختلف دول العالم للدخول في الأسواق المصرية والافريقية، مشيرًا إلي أن مصر عازمة علي إقامة المشروعات العملاقة فى مجال البنية التحية مثل مشروع محور «القاهرة- كيب تاون»، ومشروع النقل النهري ومسار التنمية من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط.