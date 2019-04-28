شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «سياحة النواب»: نسبة إشغال الفنادق في شم النسيم لم تشهدها مصر منذ 2010 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة والثقافة بمجلس النواب، إن نسبة إشغال الفنادق في شم النسيم لم تشهدها مصر منذ عام 2010.

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وأضاف إدريس، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن نسبة الإشغال أكثر مما نتوقع، خاصة في شرم الشيخ والغردقة، مشيرًا إلى أن عودة الطيران الروسي سيساهم في زيادة الإشغال من السائحين الروس في شرم والغردقة.

وأوضح أن «هناك إشادة روسية من التأمين المصري للمطارات، وعودة الطيران الروسي إلى شرم الشيخ خلال الأسابيع المقبلة»، موضحًا أن «الدول الغربية حثت رعاياها للمصر إلى مصر باعتبارها دولة آمنة».

وأكد أن «2020 سيكون به المزيد من التدفقات السياحية، سواء الروسية أو الغربية على مستوى السياحة الشاطئية أو الثقافية»، موضحًا أن «مصر أصبحت منطقة آمنة سياحيًا.. والموسم القادم سيشهد تدفق السياحة الروسية».