شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: «بعض القنوات تبث من شقق مغلقة.. ومش هنسيب الساحة سداح مداح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالفتاح الجبالي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك قانونا صدر منذ 8 أشهر، يلزم جميع القنوات التي تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بالحصول على ترخيص من المجلس لتحقيق مبدأ المساواة.

وتابع «الجبالي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «منحنا بعض القنوات التي تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي تراخيص مؤقتة ستنتهي خلال أيام قليلة»، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل مع القنوات التي لن تلتزم بالقانون.

وأوضح وكيل المجلس الأعلى للإعلام أن «هناك قنوات تخالف الشرف الإعلامي والمهني، والآداب العامة، وتحرض على العنف والكراهية»، مردفاً «هناك قنوات تبث من شقق مغلقة، وهدفنا تنظيم المشهد الإعلامي، حيث لا توجد دولة تترك الساحة الإعلامية سداحا مداحا لكل من هب ودب».