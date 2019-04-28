شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاضل: ضوابط الدراما مجرد «سد خانة» ولن تُطبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المخرج محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما السابق بالمجلس الأعلى للإعلام، إن «ضوابط الدراما التي وضعها المجلس الأعلى للإعلام مجرد سد خانة، ولن تطبق على المسلسلات في رمضان لأنه انتهى تصويرها».

وأضاف «فاضل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أنه «تبقى على رمضان أسبوع، والضوابط يجب أن تكون مبكرًا لأن تصوير المسلسلات بدأ من فترة طويلة».

وتابع أن «الأعلى للإعلام لم يساهم في تطوير الإعلام بأي شكل، على الرغم من مرور 3 سنوات على قرار إنشائه»، مؤكدًا أنه «يجب عودة منصب وزير الإعلام، لأننا في حالة حرب أمنية وسياسية واقتصادية، ونحتاج لوزير يكون موجودًا في مجلس الوزراء ليعرف اتجاهات الدولة».