شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الأفكار الانتحارية موجودة بشدة بين الشباب.. ونهدف للتواصل المباشر معهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام أمانة مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إن «شباب حملة (حياتك تستاهل تتعاش) لمواجهة الانتحار في مترو الأنفاق تلقوا تدريبات على أعلى مستوى على أيدى مستشارين وأساتذة في الطب النفسي».

وأضافت «عبدالمقصود» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن «الشباب بدأوا تطبيق التدريب في التليفونات، وبعدها نزلوا في الجامعات والحدائق العامة والمترو، وتعاونوا مع مترو الأنفاق بمساعدة رئيس الهيئة، وركزنا على المحطات المزدحمة».

وتابعت: «نهدف لإزالة الأفكار الانتحارية بين ركاب المترو ونركز على المحطات الكثيفة، وأكثر الفئات المقبلة على الانتحار هم الشباب، والحوار المباشر يزيل الأفكار من عقول هؤلاء الشباب»، مشيرة إلى أن «الأفكار الانتحارية موجودة بشدة بين الشباب ونهدف للتواصل المباشر معهم».