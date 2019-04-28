شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من قنصلية نيويورك يهنئ الكنيسة القبطية في أمريكا بعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ وفد من القنصلية المصرية بنيويورك، الأحد، الكنيسة القبطية في نيويورك، بمناسبة قداس عيد القيامة المجيد.

وكان في استقبال الوفد الذي ضم كلا من «السفير هشام النقيب، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في نيويورك، والمستشار أحمد رحمي، والمستشار محمد حسن، والمستشار إسلام جوهر»، الأنبا ديفيد، أسقف نيويورك، ونيوانجلند، القائم بأعمال النائب البابوي للساحل الشمالي الشرقي، والقس يعقوب، راعي كنيسة ستوني بوينت في قداس العيد بكنيسة العذراء مريم، والأنبا باخوميوس بستوني بوينت شمال نيويورك.

يأتي ذلك ضمن في إطار حرص مشاركة أبناء الجالية المصرية للأخوة الأقباط في احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، حرصا منهم على تكريس روح الوحدة الوطنية بين مسلمي مصر وأقباطها.