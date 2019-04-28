شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي صقر بالبحيرة يشيعون جثمان شهيد قوات حفظ السلام بمالي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالي قرية صقر الغربية بمركز الرحمانية في محافظة البحيرة، جثمان المجند صبري محمد أحمد حسين، الذي استشهد أثناء أداء الواجب الوطني ضمن قوات حفظ السلام بدولة مالي.

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي في قرية صقر الغربية، فور وصول نبأ استشهاد «صبري»، قبل يومين أثناء أداء الواجب الوطني ضمن القوة المصرية في قوات حفظ السلام في مالي.

حمل المشيعون الجثمان عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بالقرية حاملين أعلام مصر، ومرددين هتاف «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله».

شارك في الجنازة المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، والمهندس هشام محمد عابدين، رئيس مدينة الرحمانية، وجاد مدكور ومحمد عبدالكريم، نائبا رئيس المدينة.

وقال محمود محمد، جار الشهيد، أن الشهيد كان حسن الخلق وملتزم، وأنه كان محبوبا من جميع الجيران وأهالي القرية، والجميع يشهدون له بالصلاح وحسن الخلق.

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وذكر موقع الأمم المتحدة عبر شبكة الانترنت، أن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي كرمت الرقيب صبري محمد أحمد حسين الذي قُتل عندما ضرب لغم أرضي قافلته في العشرين من الشهر الحالي في إقليم موبتي.

وفي مراسم أجريت في العاصمة باماكو يوم الخميس، قال محمد حسام ممثل الوحدة المصرية في بعثة الأمم المتحدة المعروفة باسم (مينوسما): «الرقيب صبري كان واحدا من أفضل قادة الفرق في الكتيبة المصرية القتالية التي كانت تعمل في غاو وموبتي».

وأشاد الجنرال دينيس غيلينسبور القائد العام لقوات بعثة المينوسما بشهيد حفظ السلام الفقيد قائلا: «كان (الرقيب صبري) واحدا من أصحاب الخوذات الزرق الكثيرين الذين خاطروا بحياتهم في عملهم اليومي. إن تضحية هذا الجندي تؤثر علينا جميعا. إن عمله في الفرقة القتالية المصرية يدعم جهودنا لإحلال السلام والأمن في مالي».

وأكد القائد العام لقوات المينوسما، أن حفظة السلام سيواصلون أداء عملهم، وتسيير الدوريات ليلا ونهارا لحماية المستضعفين وتنظيم القوافل المهمة لعمل البعثة.

يبلغ الرقيب صبري من العمر 27 عاما، وانضم إلى الجيش المصري عندما كان في العشرين من عمره، وبدأ عمله مع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي عام 2018.

ومنذ نشر بعثة المينوسما عام 2013، قتل 123 فردا من حفظة السلام أثناء تأدية واجبهم في خدمة السلام في مالي.

تشييع جثمان شهيد مصر المكرم من الأمم المتحدة المجند صبرى محمد أحمد حسين بالبحيرة

تشييع جثمان شهيد مصر المكرم من الأمم المتحدة المجند صبرى محمد أحمد حسين بالبحيرة

تشييع جثمان شهيد مصر المكرم من الأمم المتحدة المجند صبرى محمد أحمد حسين بالبحيرة

تشييع جثمان شهيد مصر المكرم من الأمم المتحدة المجند صبرى محمد أحمد حسين بالبحيرة

تشييع جثمان شهيد مصر المكرم من الأمم المتحدة المجند صبرى محمد أحمد حسين بالبحيرة