شكرا لقرائتكم خبر عن «الملكية للآشعة بإنجلترا» تختار مصريًا أول سفير لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اختيار الدكتور حسن عبدالسلام فتحي، الأستاذ المساعد بكلية الطب، رئيس وحدة الأشعة التدخلية، جامعة الإسكندرية، من قبل الكلية الملكية للأشعة بإنجلترا، سفيرا لها في مصر Overseas Ambassador.

وقال رئيس الجامعة بعد تهنئة السفير الجديد، بحسب بيان، الأحد، إنه «سيكون بذلك أول مصري يحصل على هذا المنصب، الذي سيمثل بمقتضاه الكلية الملكية بمصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وسيتمكن من مساعدة أطباء الأشعة بالنصح والمعلومات، والعمل على زيادة التواصل بين الكلية الملكية للأشعة وأعضائها في مصر، ويعمل على تقوية العلاقة بين مجتمعي الأشعة في الدولتين، بما فيها من جامعات ومؤسسات صحية وجمعيات معنية بالأشعة».