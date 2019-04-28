شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: العلاوة والحد الأدنى للأجور ستتبعها قرارات أخرى مهمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن «العلاوة والحد الأدنى للأجور ستتبعها قرارات أخرى مهمة للعمال».

وأضاف «سعفان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن «عيد العمال 2019 سيكون له طابعًا خاصًا، ويزينه تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتفالية العيد، تقديرًا منه لعمال مصر على مر الزمان»، مؤكدًا أن «عمال مصر هم الذراع القوية للتنمية، وتكريمهم هدية رئاسة».

وتابع أن «الرئيس السيسي أصدر عدة قرارات في مارس الماضي تصب في مصلحة العمال مثل العلاوة والحد الأدنى للأجور، وهي هدية منه لعماله، ويطالب العمال ببذل مزيدًا من الجهد للارتفاع بمصر».