شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها توضح سبب زيارة عبد الرحيم للمستشفى الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت جامعة بنها ردود الفعل المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيارة الفنان شعبان عبدالرحيم، الأحد، لمستشفى بنها الجامعي لإجراء بعض الفحوصات الطبية داخل المستشفى ولقائه برئيس الجامعة وعميد كلية الطب.

وأكدت الجامعة في بيان، الأحد، أن «أطباء المستشفى الجامعي قاموا بأداء واجبهم للفنان شعبان عبدالرحيم حيث تم إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية العامة والمتخصصة»، مشيرة إلى أنه «عقب انتهاء المطرب الشعبي من جميع الفحوصات عرض إقامة حفل خيري في استاد بنها الرياضي على أن يخصص عائده بالكامل لصالح المستشفي الجامعي، بعدما شاهد على الطبيعة حجم وأعداد المرضى المترددين على الأقسام العلاجية المختلفة».

وأوضحت الجامعة في البيان أن «الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها يولى اهتمامًا كبيرًا بالمستشفى الجامعي منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية، حيث قرر أن تكون المستشفى أولى جولاته التفقدية في أول يوم عمل له بجامعة بنها»، مشيرة إلى «حرص السعيد على تطوير المستشفى الجامعي باعتبارها واجهة الجامعة الأولى للمجتمع، ودعمها لاستمرار تقديمها خدمة طبية وتعليمية متميزة خاصة أن المستشفى تقدم خدماتها ليس لأهالي القليوبية فقط ولكن لعدد من المحافظات المجاورة».