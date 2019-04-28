شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يزور الكنائس والمطرانيات للتهنئة بعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، الأحد، كنائس وأديرة وإيبارشيات المحافظة للتهنئة بمناسبة عيد القيامة.

وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم لليوم الثاني بزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الثورة بحي شرق مدينة أسيوط حيث قدم المحافظ التهنئة بمناسبة العيد لمطران الأقباط الكاثوليك الأنبا كيرلس وليم ولجميع قيادات الكنيسة وشعبها متمنيًا له ولشعب الكنيسة كل الأمنيات الطيبة بعيد القيامة المجيد.

وعقب ذلك توجه المحافظ إلى مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بشارع النميس بحي شرق مدينة أسيوط حيث كان في استقباله نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها ولفيف من قيادات الكنيسة وجمع من الإخوة المسيحيين والمسلمين من أبناء مدينة أسيوط حيث حرص المحافظ على تقديم التهنئة للجميع مشيدًا بتلاحم الشعب المصري ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية لمواجهة كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار الوطن.

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وأعرب الأنبا يوأنس عن سعادته بزيارة المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية لتقديم التهاني بمناسبة عيد القيامة المجيد مشيدًا بحرصهم على تقوية أواصر المحبة والسلام وتبادل التهاني في جميع المناسبات.

واستكمل محافظ أسيوط جولته بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمنفلوط وألتقى الأب ويصا وآباء وكهنة المطرانية مقدماً لهم التهاني بمناسبة العيد وسط سعادة وبهجة من جموع الحضور ثم أعقبها زيارة مطرانية ماريوحنا المعمدان بمدينة القوصية للأقباط الأرثوذوكس وقدم التهنئة إلى نيافة الأنبا توماس مطران القوصية ثم زيارة كنيسة الدير المحرق بمركز القوصية «احدى محطات رحلة العائلة المقدسة بأسيوط» مقدما التهنئة لنيافة الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق ولجميع الآباء والكهنة وشعب الكنيسة بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد واستكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم بزيارة مطرانية الاقباط الارثوذوكس بمركز ديروط وقدم التهاني لنيافة الأنبا برسوم مطران ديروط ولجميع كهنة وآباء المطرانية.

وقدم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط خالص التهاني لجميع قيادات وشعب الكنائس والإيبارشيات بالمحافظة بهذه المناسبة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل سوء وأن يجمع الشعب المصري بجميع طوائفه في حب وسلام لاستكمال مسيرة التنمية والنهوض ببلدنا الغالي مصر.

كان محافظ أسيوط قد أرسل في وقت سابق برقيات تهنئة إلى كل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين بأسيوط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد فضلاً عن زيارته للكنائس والإيبارشيات والأديرة بجميع مراكز وأحياء المحافظة على مدار يومين بدأها أمس بزيارة كنائس وإيبارشيات مدينة أسيوط وأبوتيج وأبنوب لتقديم التهاني للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء أركان حرب أيمن نعيم رئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط واللواء حاتم رياض مفتش مباحث الأمن الوطني بالمحافظة واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية والعميد عصام غانم مدير فرع الأمن العام والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والعقيد صلاح أحمد حسن المستشار العسكري للمحافظة والمقدم سامح كمال بقطاع الأمن الوطني وفضيلة الشيخ عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والدكتور خلف عمار مدير عام منطقة الوعظ والإرشاد بأسيوط والعميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد حلمي رئيس حي شرق وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي وأعضاء مجلس النواب.