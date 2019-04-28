شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس تحرير «الصين اليوم»: زيارة السيسي لبكين فرصة لعرض التطورات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين إسماعيل، نائب رئيس تحرير الطبعة العربية من مجلة الصين اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار الصين عدة مرات للمشاركة في فعاليات دولية بدعوة من بكين، مشيرًا إلى أن «مشاركة الرئيس السيسي في منتدى الطريق والحزام لها مردود سياسي واقتصادي وسياحي وإعلامي، والتقارب المشترك بين الشعوب».

وأضاف «إسماعيل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن «السيسي كان أبرز الزعماء الذين شاركوا في القمة، وعكس الرؤية المصرية والأفريقية، خاصة مع الاهتمام الصيني لأفريقيا».

وأكد أن «الرئيس السيسي استطاع طرح رؤية مصر في القضايا الإقليمية والدولية، واستعرض التطورات التي تجري في مصر»، موضحًا أن «زيارة الرئيس للصين كانت فرصة لعرض التطورات المصرية».