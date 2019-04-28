شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة التموين تعلن ضبط 15 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية على الأسواق لمراقبتها وضبطها وملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر. ونجحت شرطة التموين في ضبط 15 طن من السلع مجهولة المصدر والفاسدة، بينها "فسيخ ورنجة وسردين"، وذلك قبل الاحتفالات بأعياد شم النسيم. وتواصل شرطة التموين حملاتها بكافة المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة لمنع وصول السلع الفاسدة للمواطنين.

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