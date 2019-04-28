الارشيف / أخبار مصر

إصابة زوجة وابنة العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا فى مداهمات للشرطة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة زوجة وابنة العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا فى مداهمات للشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت امرأة وطفلة (4 أعوام) جراء معركة بين الشرطة فى سريلانكا ومسلحين شرقى البلاد فى إطار المداهمات وعمليات التفتيش المرتبطة بالتحقيق فى تفجيرات عيد الفصح التى استهدفت كنائس وفنادق بالبلاد وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وذكرت الشرطة أنه بعد التعرف على هوية المرأة والطفلة اتضح أنهما زوجة وابنة محمد زهران الذى يُعتقد أنه العقل المدبر للتفجيرات التى هزت العاصمة كولمبو الأحد الماضي.

وقال متحدث باسم الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد - أنه ألقى القبض على 48 مشتبه بهم خلال الـ 24 ساعة الماضية على صلة بالحادث الذى أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصًا، وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة زوجة وابنة العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا فى مداهمات للشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا