شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. تصاعد الأدخنة قرب مطار هيثرو فى لندن نتيجة حريق بمخزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشب حريق هائل وانفجار بالقرب من مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، بينما تصاعدت أعمدة الدخان، وسط سماع دوى سيارة الشرطة والإطفاء بالقرب من المطار.



أعمدة الدخان بالقرب من المطار

وذكرت الصحف البريطانية، أن السلطات طلبت من السكان بالقرب من المطار إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة، بينما تحاول حوالى 6 سيارات إطفاء وما يصل إلى 40 من رجال الإطفاء السيطرة على الحريق فى مخزن الفحم القديم فى طريق تاقيستوك.

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وتداول رواد موقع تويتر، فيديو وصورا لأعمدة الدخان تتصاعد إلى السماء بجوار المطار.

وأضافت ، أنه تم إجلاء 15 شخصا من مكان الحادث بعد وقت قصير من اندلاع الحريق، ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق الذى رافقه انفجار حسب أحد شهود العيان، بينما لا توجد أى تقارير حول وقوع إصابات.