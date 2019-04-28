شكرا لقرائتكم خبر عن منح شهادة اعتماد دولية لمركز التدريب والاستشارات بمعهد بحوث صحة الحيوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من ممتاز شاهين مدير معهد بحوث صحة الحيوان يفيد منح شهادة اعتماد دولية لمركز التدريب والتعلم والإستشارات بمعهد بحوث الصحة الحيوانيةاعتماداً دولياً طبقاً للمواصفة ISO21001/2018 كأول مركز تدريبى فى مصر والشرق الأوسط يحصل على هذه الشهادة.

وقال شاهين إن رؤية المركز أن يصبح الرائد على المستوى الإقليمى والدولى فى مجالات التدريب والتعلم والاستشارات، كما أن رسالته تدريب وتأهيل العاملين في جميع المجالات العلمية والطبية والأدارية بهدف تنمية ورفع قدرات المتدربين وأن يقدم خدمات ذات دقة عاليه تتواكب وتفوق متطلبات الاطراف المعنية.

وأضاف شاهين أن مركز التدريب والتعليم والاستشارات يهدف إلى التطوير المستمر من خلال مواكبة ونقل التكنولوجيا الحديثة سواء منفردة أو من خلال مشاركات مع الغير، والاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد المادية والبشرية المتاحة لتحقيق متطلبات المجتمع المحلي والإقليمي والدولي.

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مدير معهد بحوث صحة الحيوان قدم التهنئة إلى عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة والدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والدكتور محمد سيلمان رئيس مركز البحوث الزراعية بمنح المعهد شهادة الجودة للمواصفة ISO21001/2018 حيث يعد هذا المركز هو أول مؤسسة معتمدة دولياً بمصر والشرق الأوسط للتدريب والتعلم و الاستشارات.