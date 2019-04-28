"الزراعة": منح شهادة اعتماد دولية لمركز تدريب معهد بحوث الحيوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت، تقريرا من الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث صحة الحيوان يفيد منح شهادة اعتماد دولية لمركز التدريب والتعلم والاستشارات بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، طبقا للمواصفة ISO21001/2018 كأول مركز تدريبي في مصر والشرق الأوسط يحصل على هذه الشهادة.

وقال شاهين - في تقريره الأحد- إن رؤية المركز أن يصبح الرائد على المستوى الإقليمي والدولي في مجالات التدريب والتعليم والاستشارات، ورسالته تدريب وتأهيل العاملين في جميع المجالات العلمية والطبية والإدارية بهدف تنمية ورفع قدرات المتدربين، وأن يقدم خدمات ذات دقة عالية تتواكب وتفوق متطلبات الأطراف المعنية.

وأضاف أن مركز التدريب والتعلم والاستشارات يهدف إلى التطوير المستمر من خلال مواكبة ونقل التكنولوجيا الحديثة سواء منفردة أو من خلال مشاركات مع الغير، والاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد المادية والبشرية المتاحة لتحقيق متطلبات المجتمع المحلي والإقليمي والدولي.

وقدم مدير معهد بحوث صحة الحيوان التهنئة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سيلمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بمنح المعهد شهادة الجودة للمواصفة ISO21001/2018، حيث يعد هذا المركز هو أول مؤسسة معتمدة دوليا بمصر والشرق الأوسط للتدريب والتعلم والاستشارات.