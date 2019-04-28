"رمضانك عندنا".. أجواء الشهر الكريم في جناح مصر بملتقى الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الجناح المصري المشارك في ملتقى سوق السفر العربي ATM خلال الفترة من 28 أبريل الجاري وحتى 1 مايو المقبل في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

شارك في الافتتاح السفير شريف البديوي، سفير مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، والقنصل وائل فتحي قنصل مصر في دبي، كما تم دعوة عدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من دول الخليج.

استعرضت الوزيرة الأساليب التكنولوجية والترويجية الجديدة التي تم تزويد الجناح المصرى المشارك في المعرض بها، لافتة إلى أنه لأول مرة يخصص شاشة لكل عارض فى الجناح المصرى لعرض مادة ترويجية خاصة به.

وأوضحت المشاط أنه تم تخصيص مكان في الجناح المصرى لأول مرة تحت عنوان "رمضانك عندنا" يُقدم نبذة عن الأجواء الرمضانية في مصر احتفالا بالشهر الكريم، كما يقدم فرقة تعزف الموسيقى العربية لجذب الزائرين الى الجناح المصري، وذلك في إطار خطة الوزارة للترويج لمصر في السوق العربية.

وأكدت أن التقارب العربي يفتح آفاق رحبة للتعاون بين الدول العربية بما يكون له انعكاساته ومردوده الايجابى في تحفيز حركة السياحة البينية بين الدول العربية وبعضها لبعض.

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وأضافت المشاط أن الوزارة تقوم ببحث آليات زيادة الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية الى مصر من خلال إعداد برامج وحزم ترويجية لهذه الدول باعتبارها أسواق قريبة ويمتاز فيها السائح بمعدل إنفاق مرتفع.

ويتضمن الجناح المصري شاشات عرض لإلقاء الضوء على المدن والمحافظات السياحية المصرية المختلفة من خلال تخصيص مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية على حدة Branding By Destination والذي يعتبر أحد العناصر الأساسية في محور الترويج والتنشيط فى برنامج الاصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة نوفمبر الماضي.

كما تم تخصيص تجربة معايشة تفاعلية تمكن الزائرين من خلالها رؤية المناظر الطبيعية لأعماق البحر الأحمر من حولهم وذلك بتقنية الـ virtual reality وباستخدام نظارات ثلاثية الأبعاد.

وفي ضوء حرص الوزارة على الترويج للمتحف المصرى الكبير فى كافة المحافل والمعارض الدولية التي تشارك بها فقد خُصص بالجناح المصرى جزءا خاص بالمتحف الكبير به "هولوجرام" للقناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، وشاشة تعرض مواد مصورة للمتحف.

كما أن هناك بعض الأنشطة التفاعلية المصاحبة يقدمها الجناح المصرى لزائريه منها كتابة أسمائهم بالكتابة الهيروغليفية، والتصوير بالزى الفرعونى.

وحرصت الوزيرة على لقاء العارضين بالجناح المصرى للترحيب بهم، متمنية لهم النجاح خلال ايام المعرض، ومؤكدة لهم على أهمية الدور المنوط بالقطاع الخاص في النهوض بقطاع السياحة وزيادة أعداد السياحة الوافدة الى مصر.