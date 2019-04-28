وزير القوى العاملة لـ الخليج 365: زيادة الطلب على العمالة المصرية بـ5 دول عربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن زيادة الطلب على العامل المصري في الدول العربية خلال مؤتمر العمل العربي الأخير بالقاهرة، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية وليبيا والإمارات والكويت والعراق، مؤكدين ثقتهم العالية في المصريين.

وأوضح "سعفان"، في تصريح لمصراوي، أن زيادة الطلب للعمالة المصرية يرجع إلى إبهار العالم بإنشاء قناة السويس الجديدة فى زمن قياسي معين، مما جعله يستحق لقب الأفضل دوليًا، لافتا إلى أن وزير العمل الليبي يتحدث باستمرار عن طلب المصريين للعمل في بلاده من جديد.

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وأكد سعفان، أن وزارة القوى العاملة تخاطب كل الدول العربية، بأن مصر على أتم الاستعداد للمساهمة في إعادة بناء دولهم مرة أخرى، ولن يتأت ذلك إلا بعد التأكد الكامل من تأمين هذه العمالة من خلال الجهات الأمنية ووزارة الخارجية.

وأضاف وزير القوى العاملة، أنه بمجرد الحصول على التأكيدات الأمنية سيكون هناك إطلاق للعمالة في هذه الدول حتى نستطيع المساهمة مع أشقائنا فى إعادة البناء.

وعن العمالة المصرية بالسودان، أكد سعفان، أنها بخير في ظل الأحداث الجارية هناك، حيث يتم الاطمئنان عليهم باستمرار من خلال السفارة المصرية ولا يوجد أي مشاكل لهم، متابعًا: "نأمل خلال الفترة القادمة استقرار الأوضاع في السودان حتى نعيد مره أخرى الشكل والوضع لهذه العمالة".