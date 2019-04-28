براءة رئيس تحرير مجلة الأهلي من تهمة سب وقذف مجدي عبدالغني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنح مستأنف الهرم، اليوم الأحد، ببراءة الكاتب الصحفي إبراهيم المنيسي، مدير تحرير الأخبار، ورئيس تحرير مجلة الأهلي، من تهمة سب وقذف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.
كانت محكمة جنح الهرم، قضت بتغريم الناقد الرياضي إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة الأهلي، 10 آلاف جنيه في اتهامه بسب مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وإلزامه بدفع 10001 كتعويض مدني مؤقت.
وأقام أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن مجدي عبد الغني جنحة سبّ ضد الناقد الرياضي إبراهيم المنيسي قيد برقم 46646 سنة 2018، عقب نشر الأخير مقالا عن مجدي عبد الغني زعم فيه استيلائه على العديد من حقائب الملابس الرياضية الخاصة ببعثة المنتخب.
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