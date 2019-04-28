هل ينجح البرلمان فى منع «أقراص الغلة» من التداول؟

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أعضاء بمجلس النواب يتقدمون بطلبات إحاطة للصحة والتموين والزراعة والري لبحث ملف الحبوب السامة.. ووكيل لجنة الزراعة بالبرلمان لـ«التحرير»: لا توجد رقابة على بيع الأقراص

«أقراص الغلة» أو «الحبوب السامة»، مصطلح شكّل حالة من الخوف والحذر الشديدين لدى قطاع عريض من المصريين، خاصة من الآباء والأمهات، بعدما سجلت تلك الحبوب العديد من وقائع الانتحار بها، نظرا لسهولة الحصول عليها. ولعل أحدث تلك الوقائع واقعة انتحار 3 فتيات من أسرة واحدة بمحافظة البحيرة، أمس، بعد تناول هذه الحبوب. وأمام زيادة وتنامي مخاطر تناول تلك الحبوب التى تؤدى إلى الوفاة مباشرة، قام عدد من أعضاء ونواب البرلمان وبالأخص أعضاء بلجنة الزراعة والري بالبرلمان، بالتحرك تحت قبة المجلس لمواجهة هذا الملف الشائك.

وللوقوف على تفاصيل تحرك لجنة الزراعة بالبرلمان لمواجهة ظاهرة استخدام أقراص الغلة فى الانتحار، استطلعنا رأي النائب البرلمانى رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مؤكدا أن لجنة الزراعة بالتنسيق مع اللجان المعنية تقدموا بالعديد من طلبات الإحاطة لعدد من الوزراء، فى مقدمتهم وزراء الصحة والزراعة

وللوقوف على تفاصيل تحرك لجنة الزراعة بالبرلمان لمواجهة ظاهرة استخدام أقراص الغلة فى الانتحار، استطلعنا رأي النائب البرلمانى رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مؤكدا أن لجنة الزراعة بالتنسيق مع اللجان المعنية تقدموا بالعديد من طلبات الإحاطة لعدد من الوزراء، فى مقدمتهم وزراء الصحة والزراعة والري والبيئة والتجارة والتموين؛ وذلك لمناقشة هذا الملف والوقوف على إمكانية وجود بدائل آمنة وصحية لحفظ الأقماح دون أن ينجم عن ذلك مخاطر صحية تؤدى إلى الوفاة. Advertisements بحث الأزمة مع الوزراء بحث الأزمة مع الوزراء أضاف رائف تمراز لـ«التحرير» أن استمرار تداول تلك الحبوب بهذه الطرق العشوائية وغير المنضبطة سينجم عنه الكثير من الحوادث وحالات الانتحار، فتلك الحبوب تُصرَف لكل من «هب ودب» دون تفعيل أي رقابة من أى نوع، مطالبا بضرورة التصدى لتلك المخاطر حفاظا على حياة المواطنين، خاصة أن تلك الحبوب توضع بشكل عشوائي لحماية الغلة من مخاطر التسوس بالمنازل أمام الأطفال، الأمر الذى يجعل حياة الأطفال فى خطر، فضلا عن قيام بعض الأسر بطحن تلك الحبوب وبها تلك الأقراص، الأمر الذى يعرض الصحة العامة للمواطنين لمزيد من المخاطر. اقرأ أيضا.. لخلافات أسرية.. انتحار طالب بقرص الغلة في البحيرة وتابع أن الهدف من تحرك البرلمان، خلال الساعات الماضية، والمقرر له عقد اجتماع موسع مع مختلف الوزراء مطلع الأسبوع المقبل بحضور المسؤولين من كل الجهات داخل أروقة البرلمان، هو وجود آليات قابلة للتطبيق العملى والفعلى خلال الأيام المقبلة لحل أزمة تلك الأقراص، إما بمنع تداول تلك الأقراص وطرح بدائل لها، شريطة أن تكون آمنة، وإما الإبقاء على تلك الأقراص لحين استخراج مواد جديدة تحمى الحبوب وتحافظ على حياة المواطن فى نفس الوقت. وخلال تلك الفترة، تتعهد الجهات الحكومية، كل فى تخصصه، بفرض محاذير وقيود عدة على طرق طرح تلك الأقراص وتداولها فى الأسواق، خصوصا أن تلك الحبوب متاحة للجميع فى مختلف الأماكن، وكذلك فى المحال التجارية ومحال التقاوى والبذور وغيرها، دون أدنى مسؤولية أو محاسبة فى جرائم الانتحار التى ترتكب بواسطة تلك الحبوب، فعندما ينتحر الشخص مستخدما تلك الحبوب ليس بوسع أى جهة أو فرد معرفة الشخص الذى قام ببيع تلك الحبوب له. الحلول مطروحة الحلول مطروحة واقترح تمراز عدم صرف تلك الحبوب لمن هو أقل من أربعين عاما، ومن ثم تُغلق الأبواب أمام تداول الشباب لتلك الأقراص فى وقائع الانتحار، فضلا عن أن يتم صرفها لمن هم فوق الأربعين بموجب تصاريح رسمية صادرة من البنك الزراعى أو الجمعيات الزراعية تفيد حاجة الفلاح إلى تلك الحبوب، مطالبا بالتكثيف من الدعاية والتوعية على كل المستويات الرسمية والشعبية بمخاطر تناول تلك الحبوب وتداولها بشكل عشوائي أمام الكبار والصغار. لا يوجد علاج لتلك الحبوب لا يوجد علاج لتلك الحبوب وعن مدى علاج المصابين جراء تناول تلك الحبوب، أكد سامى طه، نقيب البيطريين، أنه خلال عمله نقيبا للبيطريين، دارت العديد من جلسات النقاش والتباحث مع مراكز السموم حول آلية وجود علاج فى حالات التسمم جراء تناول تلك الحبوب، غير أنه، للأسف الشديد، لا يوجد علاج حقيقي لتناول تلك الحبوب، مؤكدا أن تلك الحبوب بها مواد شديدة الخطورة والتسمم، وحتى هذه اللحظة لم تتوصل مراكز السموم إلى علاج المصابين بتلك الحبوب. وأضاف سامى طه لـ«التحرير»، أن تخزين وحماية الحبوب ليسا فى حاجة إلى وجود تلك الأقراص، فهناك العديد من الوسائل غير الضارة لحفظ الحبوب بعيدًا عن تلك الأقراص؛ كالصوامع.

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