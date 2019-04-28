شكرا لقرائتكم خبر عن 3496 مسجدًا للاعتكاف في رمضان.. و5863 ساحة لصلاة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، أنه في إطار خطة الوزارة للاستعداد لشهر رمضان فقد أعتمد وزير الاوقاف محمد مختار جمعة عدد (3496) مسجدًا على مستوى الجمهورية للاعتكاف في شهر رمضان المبارك 1440هـ، بحيث يكون لكل مسجد إمام من الأئمة مسؤول عن إدارة جميع شؤون الاعتكاف .

كما اعتمد 5863 ساحة ومسجدًا جامعًا لكل منها إمامان أحدهما أساسي والآخر احتياطي لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، على أن يكون كل من الاعتكاف وصلاة العيد بنفس ضوابط العام الماضي، مع الالتزام بالأماكن المحددة سواء للاعتكاف أم لصلاة العيد من ساحات ومساجد كبرى.