شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلاميين» تنعى علي عبد الحليم: «كان نموذجًا يُحتذى به» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، ومجلس النقابة، بمزيد من الحزن والأسى الإعلامي الدكتور على عبدالحليم، مدير عام البرامج الدينية بالتليفزيون المصري، الذي وافته المنية صباح الأحد، إثر أزمة صحية.

وقال النقيب في بيان: «فقدنا إعلاميًا قديرًا أثرى العمل الإعلامي والبرامج الدينية خلال مسيرته المهنية، حيث كان نموذجًا يحتذى به للإعلاميين حيث دعم عمله الإعلامي بالبرامج الدينية بالحصول على دكتوراه في الحديث النبوي الشريف، داعين المولى عز وجل أن يرحمه ويُلهم أهله الصبر والسلوان».