شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: مبادرة الحزام والطريق ذات طابع إنساني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية السابق، إن مبادرة الحزام والطريق وهي منصة جديدة وعولمة جديدة تبحث عن عقد الشركات والمصالح المتبادلة بين كافة الدول وذات طابع إنساني.

وأضاف «حجازي»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عودة طريق الحرير الصيني القديم للتجارة يصب في صالح الشعوب كافة بدلا من العولمة القاسية التي تستغل مقدرات العالم الثالث.

وتابع أن العولمة الرأسمالية تحقق مصالح مجموعة قليلة من الدول على حساب مجموع دول العالم الثالث.