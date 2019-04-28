شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تواجه ظاهرة الانتحار في المترو بحملة «حياتك تستاهل تتعاش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أُطلقت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، التابعة لوزارة الصحة والسكان، الأحد، حملة «حياتك تستاهل تتعاش»، التي تستهدف جميع الفئات العمرية والاجتماعية، لمواجهة حالات الانتحار بمترو الأنفاق، بمشاركة 15 فردا من الأطباء والإخصائيين النفسيين والتمريض و280 متطوعا مدربين من أساتذة الطب النفسي، من محطة سراي القبة لتشمل 27 محطة أخرى، ومن المقرر أن تستمر لمدة 3 أشهر وتنتهي في 22 يوليو المقبل.

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الصحة النفسية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «إن الحملة تهدف إلى مجابهة الأفكار الانتحارية لدى جميع الفئات، خاصة أنه تم رصد 23 حالة انتحار خلال 4 أشهر فقط بمترو الأنفاق، كما أن هناك أكثر من 3 ملايين راكب يوميًا»، مشيرة إلى أنه «تم اختيار محطات المترو التي شهدت انتشارًا لحالات الانتحار، خاصة المحطات الأكثر كثافة والمحطات التبادلية ومحطة الجامعات».

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وأضافت الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الخط الساخن لأمانة الصحة النفسية (0220816831) استقبل خلال الفترة الماضية 200 مكالمة، بينها 40 مكالمة انتحار خلال الشهرين الماضيين، ويسعى إخصائيو الخط الساخن بالمكالمات لإبعاد تفكير الشخص عن رغبته في الانتحار وتحويله لإحدى عيادات مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

بدورها قالت الدكتورة داليا السيد، منسق حملة «حياتك تستاهل تتعاش»، إن إجمالي من ترددوا على الحملة حتى منتصف اليوم الأول بلغ 300 حالة، مشيدة بنسبة الوعي والإقبال من المواطنين على تلقي الاستشارات النفسية وكيفية التعامل مع من لديه ميول وأفكار انتحارية.

وأوضحت لـ«المصري اليوم» أنه «تم توزيع استبيان على المواطنين لقياس الحالة الاكتئابية لرواد المترو والأفكار الانتحارية لديهم وسوف يتم قياسها في نهاية الحملة، مشيرة إلى وجود 20 متطوعًا في اليوم الواد لتوزيع «فليرات» توعوية عن الأمراض النفسية وسيتواجد استشارات نفسية من خلال أطباء وإخصائيين نفسيين، وسيتم استهداف المحطات العالية الكثافة على مدار يومين متتالين.