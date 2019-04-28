شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة محافظ القليوبية ومدير الأمن لتهنئة الأقباط بعيد القيامة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وممثلين عن الأوقاف والأزهر وبيت العائلة المصرية، الأحد، التهنئة للأخوة الأقباط بالمحافظة بمناسبة عيد القيامة.

بدء المحافظ ومدير الأمن جولتهما بزيارة مطرانية بنها الأرثوذكسية وكان في استقبالهما الأنبا مكسيموس أسقف مدينة بنها وتوابعها، وتوجها إلى الكنيسة الإنجيلية واستقبلهما القس إيميل أنور صليب، ثم مطرانية مدينة شبين القناطر، وكان في استقبالهما الأنبا بطرس أسقف مطرانية شبين القناطر.

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واختتم لمحافظ ومدير الأمن الجولة بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمطرانية شبرا الخيمة، وكان في استقبالهما الأنبا مرقص أسقف مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها.

وأكد المحافظ على اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية، التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد. وأشار إلى أن الشعب المصري دائما نسيج واحد، ويد واحدة، تعمل لرفعة الوطن، مؤكدًا أهمية أن تسود روح المحبة والتعاون والتسامح والإخلاص بين نسيج الأمة.

وفى نهاية اللقاء، أعرب الأخوة الأقباط عن عميق تهنئتهم وشكرهم للمحافظ على دعمه المستمر ولقائه الودود بهم والملئ بالمحبة، والذي يجسد الترابط والوحدة الوطنية الرائعة بين أبناء الوطن الواحد.

محافظ القليوبية ومدير الأمن يهنئان الأخوة الأقباط فى كنائس شبرا