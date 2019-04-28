شكرا لقرائتكم خبر عن «الدماطي» تعلن تفاصيل مزاد آخر 44 قطعة أرض بمنطقة الشيراتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت سهر الدماطي، العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن نظام الميكنة الحديثة هي مستقبل القطاع العقاري بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وأضافت في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن النظام القديم في طرح الأراضي المعمول به في المزادات الحكومية في الماضي كان يشهد دخول عدد من المستثمرين المزادات بمبالغ نقدية محمولة في حقائب غير آمنه نهائيا، بينما تشهد مصر حاليا نقله حضارية كبرى في التحول الرقمي يتم من خلالها تغيير آليات التعامل في إرسال الأموال عن طريق التحويلات البنكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة مما يضمن الأمان لأموالهم ويقلل من عمليات غسيل الأموال.

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وأوضحت «الدماطي»، أن شركة «مصر الجديدة» تجري حاليا دراسة مشروع مع أحد المستثمرين الإماراتيين، لإنشاء منطقة ذكية على غرار بعض النماذج الموجودة في الإمارات، بنظام الشراكة بين الشركة والمستثمر، والذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا لتسهيل عمليات البيع والشراء بشكل أكثر أمانًا.

وعن مزاد بيع الأراضي الذي تجريه الشركة 2 مايو المقبل، قالت «الدماطي» إن الـ44 قطعة أرض الكائنة بمنطقة شيراتون، والتي أعلنت الشركة طرحها بالمزاد هي أخر أرض يمكن بيعها في تلك المنطقة.

وأضافت أن منطقة شيراتون التي تم طرح الأرض بها حيوية جدا وتعتبر وسط المدينة والطلب عليها عالٍ، كما أنها تتميز بأن 80 % من الأراضي المطروحة تقع على شوارع رئيسية، ومنهم بعض الأراضي على ناصيتين، والموقع بشكل عام يعد موقعا استراتيجيا لن يتكرر.

وأوضحت «الدماطي» أن الشركة طرحت كراسة شروط المزاد للبيع بمقرها بمصر الجديدة، وحددت يوم 2 مايو لإجراء المزاد بأحدى فنادق القاهرة.