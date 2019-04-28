شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «البنوك والبورصة» يدعو لإقامة مشروعات داعمة لمصر في «مبادرة الحرير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، والخبير المالي، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام منتدى مبادرة «الحزام والطريق» لها نتائج إيجابية حيث تؤكد الحضور والدور المصري تجاه أفريقيا والصين والتكتلات الدولية، كما أنها فرصة لعقد لقاءات ثنائية مع الكثير من قادة العالم وتسويق الفرص الاستثمارية الواعدة للاقتصاد المصري.

وقال «حسين» رئيس لجنة البنوك في بيان، الأحد، أن الرئيس السيسي تحدث في المنتدى، بصفتين رئاسته لمصر وللاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن تفعيل مبادرة الحزام والطريق سيكون له تداعيات إيجابية في ربط الطرق اللوجيستية بالعالم، حيث تربط مناطق مختلفة بالعالم باقتصاديات ناشئة ربطا لوجيستيا وإستراتيجيا بين المناطق والطرق التجارية والموانئ والمرافق العالمية، ومصر طرف فاعل في هذه المبادرة وتدعمها.

وأشاد بتحركات الرئيس السيسي، في الصين ودعوته المؤسسات المالية المشاركة في «طريق الحرير»، بتمويل طريق «القاهرة- كيب تاون» وتمويل الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

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وأوضح أن أهمية دعوة الرئيس لتلك المؤسسات تحديدًا، ترجع إلى أن هذه المؤسسات المالية مهتمة فعليا بتمويل الطريق والمشاريع المنبثقة عنه، كما أن تلك التمويلات لن تكون لمصر فقط وإنما ستكون لكافة الدول، التي يمر بها الطريق «القاهرة- كيب تاون» وكافة الدول التي يمر بها ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط.

وأكد «حسين» أن الرئيس بهذه الدعوة يعجل بالبدء السريع لهذه المشروعات، موضحا أن دراسة مؤسسات التمويل الدولية لهذين المشروعين يؤدي إلى بداية صحيحة مبنية على دراسة جادة، تحقق الاستفادة المادية والسياسية لكافة الأطراف، كما أن الرئيس بهذه الدعوة يضع نصب عينيه نجاح رئاسته للاتحاد الإفريقي ومصالح الدول الأعضاء .

وأشار رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال إلى أنه ينبغي أن تدرس جمعيات رجال الأعمال المشروعين والجغرافيا المصرية التي يمران بها والمشروعات، التي يمكن إقامتها حولهما، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون الهدف من هذه الدراسة الاستفادة من منتجات هذه المشروعات في ترويجها لمشروع «طريق الحرير» والدول المطلة عليه بداية من الطريق البري والمجرى البحري حتى نهايتهم.

وشدد «حسين» على أنه ينبغي المساعدة في دعوة الرئيس السياسية، بأن تكون المشروعات التي نخطط لها على جانبي الطريق تضيف لوزن مصر السياسي والاقتصادي من المرور على «طريق الحرير»، وأن يتم تصديرها لـ«دول الحرير».