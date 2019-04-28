شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعقد ورشة عمل حول مواصفات الورقة الامتحانية لـ«أولى ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، ورشة عمل حول كيفية إعداد امتحانات الصف الأول الثانوي لعام 2018/ 2019 لطلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب مستشفى 57357، لموجهي عموم وموجهي أوائل وموجهي مادتي (التاريخ – الجغرافيا)، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور محمود عطية مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية.

وقال الدكتور رضا حجازي، في بيان، الأحد، إن التقييم الجديد يهدف إلى الابتعاد عن الحفظ والتلقين والتركيز على الفهم والتحليل والإبداع، كما أشار إلى أن نظام التقييم الجديد يرتكز على أسئلة تقيس الفهم والمستويات العليا، للارتقاء بنواتج التعلم ونقل الطلاب من الحصول على المعلومات من مصدر واحد وهو الكتاب إلى مصادر متعددة مثل «التابلت» المزود ببنك المعرفة الذي يحتوي فوائد تعليمية متعددة، وأدلة تعلم لمساعدة الطلاب على تطوير معارفهم ومهاراتهم في إطار القرن الحادي والعشرين.

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كما أكد أن نظام الكتاب المفتوح مطبق على الامتحان الإلكتروني وكذلك الامتحان الورقي في ضوء نظام التعليم الجديد، وهذا هو الهدف الذي تسعي الوزارة إليه للارتقاء بنواتج التعلم.

واختتم الدكتور رضا حجازي، اجتماعه بإعطاء توجيهات وإرشادات لموجهي العموم للدراسات الاجتماعية على مستوى الجمهورية لإعداد ثلاث اختبارات وفق مواصفات النظام الجديد، وتحويل الاختبارات إلى ثلاث صور (أ- ب -ج) مع ضرورة مراعاة جميع الضوابط في إعداد الامتحانات، ومراعاة جميع اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لإعداد وطباعة الاختبارات.

واستعرض الدكتور محمود عطية، محاور ورشة العمل، التي تناولت كيفية إعداد أسئلة امتحان الصف الأول الثانوي بالمديريات التعليمية في مادتي (التاريخ – الجغرافيا) بحيث تقيس المستويات المعرفية الآتية: (الفهم- التفسير- حل المشكلات– التحليل – الإبداع)، مع مراعاة «صحة صياغة مفردات الاختبار وصياغة الأسئلة، والتدرج من السهل إلى الصعب، والفروق الفردية بين الطلاب، جميع الأسئلة إجبارية، وأن تراعي الورقة الامتحانية الفرصة للمراجعة، كما تراعي وضوح صياغة الأسئلة وسلامة أسلوبها وخلوها من الأخطاء المطبعية والعلمية.

جدير بالذكر أن امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي تبدأ اعتبارًا من 19 مايو المقبل وتستمر حتى 30 مايو، حيث يؤدي جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحان إلكترونيًا على التابلت وفقًا لقرارات الوزارة، بينما سيتم امتحان طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب المستشفيات، وتنعقد امتحاناتهم في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية.