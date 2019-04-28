شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات خلال شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفيات الجامعية، خلال فترة الأعياد وشم النسيم.

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وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات بكل المستشفيات الجامعية،الفرنساوي، وطوارئ قصرالعيني، وأبوالريش الياباني والمنيرة، ومركز السموم مع توفير مضادات السموم.

وشدد «الخشت» على ملازمة الأطقم الطبية، وفرق التمريض على مدار اليوم، كما وجّه بقبول ودخول كل الحالات المرضية، سواء للعلاج السريري، أو لإجراء العمليات، وحالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.

وفي الوقت نفسه، تجرى الاستعدادات على قدم وساق للتجهيز لأعمال الامتحانات، وتشمل مراجعة المدرجات والقاعات وكاميرات المراقبة، وتجهيز عيادات الكليات وسيارات الإسعاف واستكمال طواقمها، وشدد رئيس الجامعة على عدم منع الإجازات خلال فترة الامتحانات إلا بعذر قوي.