شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: السوق العربية تمثل 30% من حجم السياحة الوافدة لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، الأحد، اجتماعا مع أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية؛ لمناقشة سبل التعاون السياحي بين البلدين والترويج السياحى المشترك لزيادة الحركة السياحية العربية البينية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وحضر اللقاء المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

واصطحبت الوزيرة أحمد بن عقيل الخطيب، في جولة داخل الجناح المصري، حيث أبدى الخطيب إعجابه بالجناح المصرى وبالأساليب التكنولوجية والترويجية الجديدة المستخدمة فيه.

وخلال اللقاء أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المملكة العربية السعودية تعد أولي الدول العربية المصدرة للسياحة العربية إلى مصر، مؤكدة على أهمية السوق العربية بالنسبة للسياحة المصرية حيث تمثل حوالي ٣٠% من حجم السياحة الوافدة لمصر.

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كما أكدت الوزيرة أن مصر ترحب بكافة السائحين وخاصة بالسائح العربي في وطنه الثاني مصر، واشارت الوزيرة إلى الضوابط التي وضعتها وزارة السياحة المصرية لتسهيل إجراءات العمرة أمام المعتمرين المصريين حرصا منها على نجاح انتظام سير موسم العمرة لعام 1440هـ.

من جانبه أشار أحمد بن عقيل الخطيب إلى مكانة مصر في قلب الشعب السعودي، مشيرا إلى رغبة الشعب السعودي الدائمة لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية والاثرية الفريدة، لافتا إلى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في الترويج للمنتجات سياحية مختلفة مثل السياحة الثقافية وسياحة المغامرات التي بدأت المملكة العربية السعودية تروج لها مؤخرًا.

وأشار إلى إمكانية التعاون لجذب مزيد من السائحين إلى المنطقة العربية من خلال عمل برامج سياحية مشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وتطرق الحديث إلى استراتيجية السياحة العربية التي قامت وزارة السياحة المصرية بإعدادها بناء على تكليفها من المجلس الوزاري العربي للسياحة في ديسمبر الماضى بمراجعة وتطوير وتحديث هذه الاستراتيجية لتتواكب مع المتغيرات العالمية وذلك على غرار برنامج الإصلاح الهيكلى الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة المصري.

جدير بالذكر أن الوزارة قد قامت بتقديم هذه الاستراتيجية للوزراء العرب ورؤساء الوفود المشاركة وممثلي جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة خلال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية الذي عقد في القاهرة في مارس الماضي.