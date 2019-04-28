الخليج 365: الإخوان يعترفون بالخيانة والتبعية لأجهزة مخابرات دولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: الإخوان يعترفون بالخيانة والتبعية لأجهزة مخابرات دولية، وتسجيلات العمدة و«أبوعمار» وأبو عمرو المصرى تفضح حملة «اطمن انت مش لوحدك» واقرأ أيضا

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