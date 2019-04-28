"الوطنية للإعلام": الخطابات الموجهة إلى شركات البث تأتى فى إطار للقانون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام،إن مطالبة المجلس الأعلى للاعلام لعدد من شركات البث والقنوات التليفزيونية التى تمتلك وحدات sng "وحدات بث أو إعادة بث"، بالالتزام بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى قرار تنظيمى . Advertisements وأضاف الشاعر في تصريحات له ، أن الالتزام بالسياسة التحريرية واجبه على كل المحطات ،وأن تلك الخطابات تأتى في إطار القانون متابعا :" طبقا للقانون فإن انشاء الشركات يكون من اختصاص هيئة الاستثمار أما البث يكون من اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام". وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد وجه عدة خطابات لعدد من شركات البث والقنوات التليفزيونية التى تمتلك وحدات sng "وحدات بث أو إعادة بث"، والتى طالب فيها بأن تلتزم بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وأن يقتصر عملها فى الاستديوهات داخل المدينة.

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