شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار فى مخزن حاويات قرب مطار هيثرو بلندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أنه سُمع دوى انفجارات، قرب مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن. وذكرت الصحيفة البريطانية، على موقعها الإلكترونى، أن الانفجارات نجمت عن حريق بمخزن للحاويات فى منطقة ويست درايتون. وأضافت أن دخانا كثيفا ما زال ينبعث من موقع الحريق، ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم هيئة الإطفاء فى لندن، أنه تم الدفع بست عربات إطفاء ونحو 40 رجل إطفاء للسيطرة على الحريق.

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