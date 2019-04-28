شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..وزير الداخلية مهنئا البابا بعيد القيامة: مؤسساتنا عصية على الانكسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأعرب وزير الداخلية عن خالص تهانيه وكامل هيئة الشرطة بمناسبة عيد القيامة المجيد ،مؤكداً على أن الإحتفال بهذه المناسبة التى تفيض بمعانى التضحية والعطاء، يعكس التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية وصلابة ما يجمع بينهم عبر الزمان ويُجسد عزمهم على تواصل الجهود والإرتقاء بمعدلات الأداء، ويُبرهن على نجاح مؤسساتنا الدينية ومنها الكنيسة المصرية فى مواجهة المخططات الآثمة التى تستهدف تفتيت البنية الإجتماعية للمصريين، الذين أثبتوا انهم عصاة على الانكسار أو الفناء، قادرون بتماسكهم على التنمية والبناء، عازمون على مواصلة التضحية وأنهم لوطنهم فداء. Advertisements ومن جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بالدور الوطنى للشرطة المصرية.. مؤكداً التقدير الكامل لبطولات وتضحيات رجالها لتعلو راية الوطن فوق أحقاد الطامعين ولتبقى مصر الكنانة فى عزةٍ وريادة بفضل عطاء أبنائها المخلصين .. مُعرباً عن ثقته فى قدرة جهاز الشرطة على تحقيق الأمن وتوفير المناخ الآمن ليحصد الشعب المصرى العظيم ثمار التنمية والرخاء.

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