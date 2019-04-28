بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أعلن المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة عن تشكيل المجلس الأعلى للهيئة الذي يبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد.

وحمل القرار الصادر عن رئيس الهيئة رقم 102 لسنة 2019.

ويتشكل المجلس الأعلى للهيئة من المستشار حسين عبده خليل رئيسًا، وعضوية كل من المستشارين محمد ماضي، ومحمد إبراهيم، ورفيق الشريف، وأبو بكر الصديق رزق، مصطفى جمعة، حسين فتحي.

