حبس عاطل 4 أيام بتهمة التحرش بطالبات أمام المدارس بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:
قال مصدر قضائي، إن نيابة المرج أمرت اليوم الأحد، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحرش بالطالبات أمام المدارس بمنطقة المرج.
تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا بقيام عاطل بالتحرش بالفتيات لفظيا وجسديا أمام المدارس بمنطقه المرج.
دلت التحريات أن المتهم يدعى "م.م"، عاطل، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.
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