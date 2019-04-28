بالفيديو.. خطة تأمين المسطح المائى والمراسى النيلية في "شم النسيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كثفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات الخدمات والحملات الأمنية على المراسى النيلية للتأكد من وجود التراخيص اللازمة للعائمات والمراكب، والتحقق من مدى توافر وسائل الحماية والسلامة بها، والتأكيد على التزام القائمين عليها بالحمولة المقررة.

وشملت خطة التأمين تعيين خدمات أمنية بالمراسى النيلية لاتخاذ الإجراءات التأمينية لكافة المتنزهين في إطار الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين إلى جانب شن حملات مكثفة لمواجهة المراسى العشوائية والمخالفات التى تتسبب فى التلوث البصري والسمعي، وتؤثر بشكل سلبي على المظهر العام لنهر النيل بما يتيح للمواطنين التنزه بمنطقة كورنيش النيل دون أية مضايقات.

يأتي ذلك في إطار تفعيل الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين المواطنين خلال فترة الاحتفالات التى تشهدها مصر، واضطلاع الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت والمرافق الهامة والحيوية لاسيما مرفق المسطح المائي لنهر النيل والمراسى النيلية التي تشهد إقبالاً من المواطنين وكثافات خلال فترة الأعياد.