بالتفاصيل.. وزارة الأوقاف تعلن عن وظائف بالمراكز الثقافية َوالمدارس العلمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للعمل بالمراكز الثقافية ومراكز التدريب والمدارس العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في العام الدراسي القادم 2019 / 2020م، مع إعطاء الفرصة كافية للشباب منهم في محاولة من الوزارة للاستفادة بالخبرات العلمية من جهة، والطاقات الشبابية من جهة أخرى، وتوظيف كل خبرة أو طاقة في مكانها المناسب.
وجاءت التفاصيل على النحو التالي:
العلوم الشرعية
الحاصلون على درجة الدكتوراه مع خبرة لا تقل عن عامين في العمل الجامعي بإحدى كليات الأزهر الشريف بالنسبة لمراكز الثقافة والتدريب، ودرجة معيد فصاعدًا للمدارس العلمية.
العلوم العربية
الحاصلون على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية في تخصص اللغة العربية للعمل بالمراكز الثقافية أو التدريب.
علم النفس وعلم الاجتماع
الحاصلون على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية المعتمدة في تخصص علم النفس- وعلم الاجتماع لمراكز التدريب.
وأشارت الوزارة إلى أنه على الراغبين في التقدم، ملء الاستمارة، وذلك في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.
ونوهت "الأوقاف"، إلى أن ذلك يأتي نظرًا لتوسع الوزارة في مراكز الثقافة الإسلامية والمدارس العلمية ومراكز التدريب، وعملا على الدفع بدماء جديدة إلى جانب القائمين بهذه الأعمال فعليًا هذا العام.
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