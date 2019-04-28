"الأوقاف" تعتمد ٣٤٩٦ مسجدًا للاعتكاف و٥٨٦٣ ساحة لعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأحد، (3496) مسجدًا على مستوى الجمهورية للاعتكاف في شهر رمضان المبارك 1440هـ بحيث يكون لكل مسجد إمام من الأئمة مسئول عن إدارة جميع شئون الاعتكاف.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، أن الدكتور محمد مختار جمعة اعتمد (5863) ساحة ومسجدًا جامعًا لكل منها إمامان أحدهما أساسي والآخر احتياطي لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وشددت الوزارة، على أن الاعتكاف وصلاة العيد ستكون بنفس ضوابط العام الماضي، مع الالتزام بالأماكن المحددة سواء للاعتكاف أم لصلاة العيد من ساحات ومساجد.