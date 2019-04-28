بعد الاعتراف العالمي.. "التعليم": يمكننا اعتماد مؤسسات تعليمية طبية خارج مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قالت الدكتورة نادية البدراوي، عضو مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن حصول مصر ممثلة في الهيئة القومية لضمان جودة التعليم على الاعترف العالمي من الاتحاد الفدرالي لاعتماد التعليم الطب، يجعل العديد من المؤسسات الطبية في دول أخرى للحصول على الاعتراف في مصر.

وأضافت "البدراوي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأحد، بنقابة الصحفيين، إن ذلك الاعتراف يجعل خريج مؤسسات التعليم الطبي في مصر، المعتمدة من قبل الهيئة، منافسًا لخريجي كليات الطب عالميًا، وقادر على العمل في الدول الأوروبية والولايات المتحدث الأمريكية، ما يعد نقلة حقيقية مؤثقة عالميًا، ووثيقة عالمية تمتد لعشر سنوات.

وأكدت أن اعتراف الاتحاد الفيدرالي لاعتماد التعليم الطبي، بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مصر، يسمح لها باعتماد مؤسسات خارج مصر، ما يعد إنجازًا مصريًا كبيرًا يدل على أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

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وتلقت الهيئة في مصر طلب من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لمساعدتها علي التجهيز للتقدم للمجلس العالمي لاعتماد التعليم الطبي.

كما حصلت الهيئة في مصر على الاعتراف العالمي من مجلس "الشيا"، في الولايات المتحدة الأمريكية وهو المجلس المسئول على اعتماد مؤسسات التعليم العالي بأمريكا.

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