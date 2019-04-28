رانيا المشاط: السوق العربية تمثل 30% من حجم السياحة الوافدة لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك لمناقشة سبل التعاون السياحي بين البلدين والترويج السياحي المشترك لزيادة الحركة السياحية العربية البينية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM الذى يقام خلال الفترة من 28 إبريل الجارى وحتى 1 مايو المقبل في مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة.

واصطحبت الوزيرة، الخطيب في جولة داخل الجناح المصري، حيث أبدى إعجابه بالجناح وبالأساليب التكنولوجية والترويجية الجديدة المستخدمة فيه.

ونوهت المشاط، إلى أن السعودية تعد أولى الدول العربية المصدرة للسياحة العربية لمصر، مؤكدة أهمية السوق العربية بالنسبة للسياحة المصرية حيث تمثل حوالي 30% من حجم السياحة الوافدة لمصر.

كما أكدت الوزيرة على أن مصر ترحب بكافة السائحين وخاصة بالسائح العربي في وطنه الثاني مصر.

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وأشارت الوزيرة إلى الضوابط التي وضعتها وزارة السياحة المصرية لتسهيل إجراءات العمرة أمام المعتمرين المصريين حرصا منها على نجاح انتظام سير موسم العمرة لعام 1440هــ.

من جانبه، أكد أحمد بن عقيل الخطيب، مكانة مصر في قلب الشعب السعودي، مشيرا إلى رغبة الشعب السعودي الدائمة لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية والاثرية الفريدة، لافتا إلى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في الترويج للمنتجات السياحية المختلفة مثل السياحة الثقافية وسياحة المغامرات التي بدأت الممكلة العربية السعودية تروج لها مؤخرا.

ونوه إلى إمكانية التعاون لجذب مزيد من السائحين الى المنطقة العربية من خلال عمل برامج سياحية مشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وتطرق الحديث إلى استراتيجية السياحة العربية التي أعدتها وزارة السياحة المصرية بناءً على تكليفها من المجلس الوزاري العربي للسياحة فى ديسمبر الماضي بمراجعة وتطوير وتحديث هذه الاستراتيجية لتتواكب مع المتغيرات العالمية وذلك على غرار برنامج الإصلاح الهيكلى الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة المصرى.

جدير بالذكر، أن الوزارة قدمت هذه الاستراتيجية للوزراء العرب ورؤساء الوفود المشاركة وممثلي جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة خلال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية​ الذي عقد في القاهرة في مارس الماضي.